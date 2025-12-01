インフル変異株、国内でも拡大＝「サブクレードＫ」―早期流行一因に・ＪＩＨＳ

Newsfrom Japan

海外で確認されていたインフルエンザの変異株「サブクレードＫ」が日本でも拡大していることが１日までに、国立健康危機管理研究機構（ＪＩＨＳ）の調査で分かった。今季のインフルエンザ流行は例年より早く、ＪＩＨＳはこの変異株が一因になっているとみている。

ＪＩＨＳによると、国内で今季流行しているＨ３型のインフルエンザウイルスに罹患（りかん）した患者を９月以降解析したところ、２３検体中２２検体がサブクレードＫだった。サブクレードＫの重症化リスクは従来のウイルスとあまり変わらないという。

今季はインフルエンザの流行入りが、過去２０年で２番目に早かった。１１月半ばには、定点医療機関当たりの新規感染者数が警報レベルの３０人を超え、同月１７～２３日には５１．１２人に上った。

ＪＩＨＳは、サブクレードＫへの罹患が増えた時期がワクチン接種時期と重なり、十分な抗体を持っている人が少なかったことが早期流行の一因と分析している。

ＪＩＨＳは「手洗いやマスクなどで従来と同じように対策してほしい」と呼び掛けている。

インフルエンザワクチンが入った注射器＝資料

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]