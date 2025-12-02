売上高５０００億円規模へ＝帝人と旭化成、繊維商社統合

Newsfrom Japan

帝人と旭化成がそれぞれ傘下に持つ繊維商社、帝人フロンティア（大阪市）と旭化成アドバンス（東京）は２日、都内で経営統合に関する記者会見を開いた。帝人フロンティアの平田恭成社長は「事業領域の拡大、グローバル展開加速の必要性が高まっている」と統合の理由を説明。合算で現行計約４４００億円の連結売上高を、２０３０年ごろに５０００億円規模に伸ばす方針を示した。

帝人と旭化成は１日、繊維商社の統合を発表。帝人フロンティアを存続会社として、来年１０月１日をめどに旭化成アドバンスを吸収合併し、統合後の出資比率は帝人８０％、旭化成２０％となる。

業界では、国内アパレル市場の縮小などで事業撤退が相次ぐ。ユニチカは昨年、祖業の繊維事業からの撤退を発表。三菱ケミカルグループも今年３月、衣料向けから撤退した。

帝人フロンティアは、原料調達から製造販売まで手掛ける衣料繊維が主力。樹脂・化学品や断熱材なども扱う旭化成アドバンスの春見恵司社長は「活動領域が広がる」とシナジー効果を強調した。平田氏は「（人員や拠点の）極端なスリム化は考えていない」と語った。

記者会見する帝人フロンティアの平田恭成社長（左）と旭化成アドバンスの春見恵司社長＝２日午前、東京都千代田区

