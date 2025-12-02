柏崎刈羽原発の安全対策強調＝６号機、再稼働向け公開―東電ＨＤ

Newsfrom Japan

東京電力ホールディングス（ＨＤ）は２日、再稼働を目指す柏崎刈羽原発（新潟県）６号機を報道陣に公開した。同原発を巡っては１１月、新潟県の花角英世知事が再稼働を容認する意向を表明。同社は、２０１１年の福島第１原発事故の経験を踏まえた訓練の様子や６号機の原子炉建屋内を公開した。再稼働に向けて安全対策が整っていることをアピールするのが狙いだ。

この日は、災害などで電源が失われ、原子炉を冷却できなくなる事態を想定した訓練を実施。敷地内の貯水池から送水車のポンプで水をくみ上げ、熱交換器で原子炉内の水を冷やす手順を確認した。６号機の原子炉建屋では、事故による水素爆発を防ぐため、発生した水素を酸素と結合させて水蒸気にする設備の整備状況などを説明した。

柏崎刈羽では２０年、社員が同僚のＩＤカードを使って中央制御室に不正侵入する不祥事が発生。再発防止策として、複数の生体認証を導入していることも紹介した。

同原発の稲垣武之所長は「所員全員が福島第１原発事故の教訓を踏まえ、安全対策の対応をしてきている」と強調した。

東京電力ホールディングスが再稼働を目指す柏崎刈羽原発６号機＝２日午後、新潟県

緊急時に原子炉を冷やす水をくみ上げる訓練＝２日午前、新潟県

