昭恵さんが初出席＝被害者参加、質問はせず―安倍氏銃撃公判・奈良地裁

Newsfrom Japan

奈良市で２０２２年、安倍晋三元首相を手製銃で殺害したとして、殺人などの罪に問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１３回公判が３日、奈良地裁（田中伸一裁判長）で開かれ、４回目の被告人質問が行われた。公判には、安倍氏の妻昭恵さんが初めて出席。被害者参加制度を利用し、検察官の後ろの席に座って法廷でのやりとりに聞き入ったが、自ら質問することはなかった。

昭恵さんは黒色のジャケットの左胸に、拉致被害者救出のシンボルとなっているブルーリボンバッジを着け、午後１時すぎに一礼して入廷。午後３時すぎに被告人質問が始まる前、証言台に立った被告は、昭恵さんに向かって深々とお辞儀し、昭恵さんは軽く頭を下げた。

この日の公判で、被告は標的を世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の教団トップから安倍氏に変えた経緯を改めて説明。「（教団に）一矢報いるのが自分の人生の意味だと思った」と話す一方、トップが来日せず、経済的に行き詰まる可能性から安倍氏への襲撃を急いだとし、「安倍氏は本筋ではないと思っていた」と述べた。手製銃について「使わなければ、何のために時間と労力とお金をかけて作ったのか」とも語った。

山上徹也被告の初公判が開かれた奈良地裁の法廷＝１０月２８日、奈良市（代表撮影）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]