大阪・関西万博効果、３兆円＝グッズ消費に伸び―民間推計

Newsfrom Japan

民間研究機関のアジア太平洋研究所と関西観光本部は３日、大阪・関西万博の経済波及効果が３兆５４１億円となる推計結果を発表した。公式キャラクター「ミャクミャク」人気を受けたグッズ消費の伸びなどで、昨年試算した２兆７４５７億円を上回った。

約３兆円のうち、飲食やグッズ購入など会場内外の関連消費から波及した効果は１兆６４３９億円となった。一般来場者は２５５８万人と、当初想定の２８２０万人に届かなかったが、１人当たりの消費額が開幕前の試算を大きく上回った。特に８月以降の会期後半、会場内の買い物代が急増したという。

一方、来場者による宿泊日数の追加なども想定した試算値（計３兆３６６７億円）には達しなかった。万博以外の関西周遊観光への効果は限定的だったとされ、同研究所は「（万博の）成果を確実にするためにも、広域観光の一層の磨き上げが必要だ」と指摘した。

１０月１３日に閉幕した大阪・関西万博。中央はミャクミャク＝大阪市此花区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]