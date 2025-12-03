東芝子会社元部長を背任容疑で逮捕＝不正発注で２．３億円損害か―大阪府警

Newsfrom Japan

仕入れ不要なパソコンの発注を繰り返し、会社に損害を与えたとして、大阪府警捜査２課は３日、背任容疑で、東芝の子会社「東芝テック」（東京）の元関西支社関西営業部長の田中祐介容疑者（４７）＝大阪府豊中市庄内東町＝を逮捕した。容疑を認めているという。

同課などによると、不正発注によるこれまでの同社の被害総額は約２億３０００万円に上る。仕入れたパソコンは買い取り店に売却していたといい、同課は経緯や動機を調べる。

逮捕容疑は昨年５月～同８月、取引先企業にパソコンを納入するように装い、３１台を不正に仕入れ、同社に計約９９０万円の損害を与えた疑い。

田中容疑者は３１台全てを買い取り店に売り、計約６８０万円の利益を得ていたという。関西地方での営業部門を統括する立場にあったが、昨年１２月に不正が発覚し、今年２月に懲戒解雇された。

東芝テックは東証プライム上場で、レジ端末の販売記録などを管理するＰＯＳシステムや複合機の開発などを手掛けている。今年３月期の連結売上高は約５７７０億円だった。

同社は逮捕を受け、「内部管理体制の一層の強化に努め、ステークホルダーの皆さまからの信頼回復に努める」などとコメントした。

大阪府警本部＝大阪市中央区

