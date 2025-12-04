Newsfrom Japan

複合カフェ「快活ＣＬＵＢ」の運営会社にサイバー攻撃を仕掛け同社の業務を妨害したなどとして、警視庁サイバー犯罪対策課は４日、不正アクセス禁止法違反と偽計業務妨害容疑で、大阪市平野区の高校２年の男子生徒（１７）を再逮捕した。容疑を認め、「システムの脆弱（ぜいじゃく）性を見つけるのが楽しかった」と話している。

同課によると、男子生徒は、対話型ＡＩ（人工知能）「チャットＧＰＴ」を悪用して自作したプログラムを使い、約７２５万件の会員情報を不正に取得していた。会員情報の悪用は確認されていないという。

再逮捕容疑は、氏名不詳者と共謀し、１月１８～２０日、快活ＣＬＵＢの運営会社「快活フロンティア」（横浜市）が管理する公式アプリのサーバーに不正アクセスし、会員情報を取得する不正な指令を大量に送信。同社に公式アプリの機能を一部停止させる対応を余儀なくさせ、業務を妨害するなどした疑い。

同課は、男子生徒が、サイバー攻撃に関する直接的な表現を避けることでチャットＧＰＴから回答を聞き出し、情報を不正取得するプログラムを自作、修正していたとみている。

男子生徒はＳＮＳでサイバー攻撃を予告したり、攻撃が成功した様子を実況中継したりしていた。小学生の頃からプログラミングを独学で学び、サイバーセキュリティーの技術を競う大会で入賞したこともあったという。

複合カフェ「快活ＣＬＵＢ」の看板（資料写真）

