泊原発を北海道知事が視察＝３号機再稼働巡り、安全対策確認

Newsfrom Japan

北海道の鈴木直道知事は４日、北海道電力泊原発（泊村）を視察し、泊村など原発周辺の４町村長と面会した。知事は同原発３号機の再稼働を容認する考えを既に表明しており、最終的に同意するかを判断する材料としたい考えだ。

鈴木氏は、泊原発を津波から守る防潮堤の整備状況や、原子炉格納容器内での事故を想定した訓練など、ハードとソフトの両面から同原発での安全対策の取り組みを確認した。視察後、鈴木氏は記者団に対して「状況を自分の目で確認でき、大変有意義だった」と語った。視察に同行した北海道電の斎藤晋社長に「規制以上の安全レベルの達成に向けた対策推進を申し入れた」ことも明らかにした。

４町村長は、先月２８日までに再稼働に同意する意向を示している。鈴木氏は面会では、同意の考えを示すに至った経緯についての説明を聞いた。終了後、記者団に「首長の判断は重い。しっかりと受けて最終判断したい」と述べた。

泊原発周辺の４町村長と面会する北海道の鈴木直道知事（左奥）＝４日、北海道泊村

泊原発を津波から守る防潮堤の工事現場を視察する北海道の鈴木直道知事（中央）＝４日、北海道泊村（北海道電力提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]