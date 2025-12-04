安倍元首相の遺族に初めて謝罪＝山上被告、殺害は「間違い」―銃撃事件公判・奈良地裁

Newsfrom Japan

安倍晋三元首相銃撃事件で殺人などの罪に問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１４回公判が４日、奈良地裁（田中伸一裁判長）で開かれ、５回目の被告人質問が行われた。被告は「非常に申し訳ないことをした」と述べ、安倍氏の遺族に初めて謝罪した。その上で、安倍氏を殺害したことについて「間違いだった」と語った。

被害者参加制度を利用し、３日の公判に初めて出席した安倍氏の妻昭恵さんは、この日の公判には姿を見せなかった。

弁護側に遺族への思いを問われ、山上被告は「安倍元首相の家族には何の恨みもない。この３年半つらい思いをしてきたと思う。私も肉親が突如として亡くなるのは経験している」と述べた。

世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の教団幹部から安倍氏に標的を変えたことについて「安倍氏が亡くならなければならなかったのは間違いだった」と言及。「非常に影響力のある方を殺害してしまい、選挙中の襲撃事件の模倣犯や、陰謀論も自分に原因がある。非常に責任は重い」と反省の言葉を語った。

事件をきっかけに教団に解散命令が出され、宗教２世の問題に注目が集まったことには「予測できなかったが、彼ら（２世）にとっても世の中にとってもあるべき姿だと思う」とした。

被告は１１月に行われた初の本人質問冒頭、「（４５歳まで自分が）生きているべきではなかった。このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけしているので」と謝罪の言葉を口にしていたが、安倍氏や遺族への言及はなかった。

奈良市

