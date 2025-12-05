首都圏強盗の首謀者か、初摘発＝千葉・市川の事件で男４人逮捕―トクリュウ、実態解明へ・４都県警合同捜査本部

Newsfrom Japan

首都圏で相次いだ強盗事件を巡り、昨年１０月に千葉県市川市で女性が暴行を受け現金などを奪われた事件を首謀したとして、警視庁など４都県警の合同捜査本部は５日までに、強盗傷害と住居侵入の容疑で、住所職業不詳の福地紘人容疑者（２６）ら男４人を逮捕した。

捜査本部は一連の事件で５０人以上の実行役らを逮捕したが、首謀者の摘発は初めて。４人が匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）を組織し、昨年１０月に横浜市で発生した強盗致死事件など複数の事件に関与したとみて実態解明を進める。

ほかに逮捕されたのは、いずれも職業不詳の斉藤拓哉（２６）＝住所不詳、村上迦楼羅（２７）＝同、渡辺翔太（２６）＝仙台市青葉区＝各容疑者。捜査本部は４人の認否を明らかにしていない。

逮捕容疑は昨年１０月１７日未明、市川市柏井町の住宅で、住人女性（５１）を殴る蹴るなどして右肋骨（ろっこつ）多発骨折など２カ月の重傷を負わせ、現金のほかキャッシュカードや軽乗用車など計１５点を奪った疑い。

女性は粘着テープで縛られ、埼玉県内のホテルに約１４時間監禁された。

この事件では、実行役の２０代の男３人が強盗致傷罪などで、強奪品回収役の２０～３０代の男女３人が盗品等運搬罪などで起訴され、一部は実刑判決が出ている。

捜査本部などによると、福地容疑者ら４人はＳＮＳで実行役らを募集。秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」で、女性宅の住所や襲撃方法などを指示していた。「パトリック」や「ファルコン」、「ＰＴＡ」など９個のアカウント名を使い分けていたという。強奪金などは複数の回収役を介して同容疑者らの元に渡ったことも確認された。

捜査関係者によると、４人の一部は指定暴力団住吉会や準暴力団「打越スペクター」と関わりがあるとされるが、組織とは別に「同年代」という共通点で結び付いたとみられるという。

千葉県市川市の強盗致傷事件を指示したとして逮捕された福地紘人容疑者＝７月３０日、東京都江東区

千葉県市川市の強盗致傷事件を指示したとして逮捕された斉藤拓哉容疑者＝４日、東京・霞が関

千葉県市川市の強盗致傷事件を指示したとして逮捕された村上迦楼羅容疑者＝４日、東京都新宿区

千葉県市川市の強盗致傷事件を指示したとして逮捕された渡辺翔太容疑者（中央）＝４日、東京都練馬区

