孫正義氏、韓国大統領と面会＝ＡＩ・半導体で協力

Newsfrom Japan

【ソウル時事】韓国の李在明大統領は５日、ソウルの大統領府で、ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長と面会した。人工知能（ＡＩ）や半導体分野の協力、インフラ投資について協議した。李氏は「韓国と日本のＡＩ分野の協力が非常に重要だ。架け橋の役割を果たしてほしい」と要請した。

李政権は、韓国を世界トップクラスの「ＡＩ三大強国」にする構想を本格始動。ＡＩインフラやデータを拡充し、ネットワークとしてつなげていく「ＡＩ高速道路」の構築を国政課題に位置付けている。

李氏は面会で「ＡＩは水道や道路のようなインフラとして活用できる」と強調。米韓の関税交渉で「相当な支援と助言をくれた」と孫氏に謝意を示した。一方、孫氏は「今後、人間の頭脳より１万倍も賢い人工超知能が登場する」と予測し、「ＡＩとの共生を考えていくべきだ」と指摘した。

ソフトバンクグループの孫正義会長兼社長（左）と面会する韓国の李在明大統領＝５日、ソウル（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]