高市内閣、資産平均６６４１万円＝首相１０位、トップは小泉氏

Newsfrom Japan

政府は５日、高市内閣発足時に高市早苗首相と閣僚１８人が保有していた資産を公開した。家族分を含めた資産総額の平均は６６４１万円。首相は３２０６万円で１９人中１０位だった。トップは小泉進次郎防衛相の２億７２４８万円だった。

首相の資産は奈良市の不動産計１１４２万円と自動車２台。夫の山本拓氏は福井県鯖江市の不動産１０６４万円と定期預金１０００万円を報告した。

小泉氏本人は公開対象の資産を保有しておらず、全額が妻の滝川クリステルさん名義の有価証券。資産総額が２億円を超えたのは小泉氏だけだった。

２位は茂木敏充外相の１億９３９７万円で、大半が証券投資信託などの有価証券だった。これとは別に、情報サービス会社「ｅＢＡＳＥ」など５銘柄２４万３３００株の株式の所有も届け出た。

他に１億円を超えたのは、林芳正総務相、片山さつき財務相、赤間二郎国家公安委員長。林氏は山口県下関市の不動産など総額１億５０８８万円を保有。片山氏は夫名義の有価証券などと合わせて計１億３９６６万円を記載した。赤間氏は相模原市にある不動産など夫妻で計１億１９９１万円を記した。

最少額は松本尚デジタル相の５５０万円だった。

公開されたのは本人、配偶者、扶養する子どもの資産。資産総額は土地・建物（固定資産税課税標準額）、有価証券（額面金額、株券を除く）、預貯金（普通・当座預金を除く）を集計しており、貸付金、借入金、ゴルフ会員権、自動車、ヨット、競走馬、書画などは含めていない。

高市内閣の副大臣・政務官の就任時資産、石破内閣の閣僚・副大臣・政務官の退陣時資産も公開された。

◇首相と閣僚の資産一覧

本人分小計 家族分含む総資産

高市早苗首相 １１４２ ３２０６

林芳正総務相 １１４６４ １５０８８

平口洋法相 ０ ５３８９

茂木敏充外相 １８８０２ １９３９７

片山さつき財務相 ３５９１ １３９６６

松本洋平文部科学相 ７０４ ７０４

上野賢一郎厚生労働相 １９４３ ２４２２

鈴木憲和農林水産相 ４４１５ ４４１５

赤沢亮正経済産業相 ２０６５ ２０６５

金子恭之国土交通相 ８１６ ８３６

石原宏高環境相 ２２７７ ２２７７

小泉進次郎防衛相 ０ ２７２４８

木原稔官房長官 １４５８ １４５８

松本尚デジタル相 ５５０ ５５０

牧野京夫復興相 ４９５９ ７３１６

赤間二郎国家公安委員長 １１４８ １１９９１

黄川田仁志こども政策担当相 ０ １１００

城内実経済財政担当相 ５３０９ ５７４０

小野田紀美経済安全保障担当相 １０１７ １０１７

（注＝単位は万円。１万円未満は四捨五入）。

首相官邸に入る高市早苗首相＝５日午前、東京・永田町

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]