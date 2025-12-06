日本旅行、伝検と連携＝第１弾は歌舞伎衣裳巡るツアー

Newsfrom Japan

日本旅行はこのほど、日本伝統文化検定（伝検）協会と協力し、日本の伝統芸能である歌舞伎の豪華絢爛（けんらん）な衣裳を見学できる日帰りツアーを発売した。両者の連携による第１弾で、来春に２弾目の商品を展開する予定。

ツアーは、伝検協会会員の松竹と「松竹衣裳」の協力を得て、今月２０日と来年１月２５日の２日に限り閉館中の国立劇場で開催。歌舞伎の有名な演目「藤娘」や「京鹿子娘道成寺（きょうがのこむすめどうじょうじ）」などの衣裳が見られる。衣裳担当者から説明を受けたり、お姫様役が身に着ける「打ち掛け」を実際に羽織ったりできる。

日本旅行の担当者は「伝統文化である歌舞伎の世界に文字通り触れることができるツアーで、特別な体験を皆さまへお届けできれば」と話した。

映画「国宝」の興行収入が、邦画実写作品として歴代１位になるなど今年は歌舞伎の魅力が改めて広がった。

