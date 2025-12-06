琵琶湖底で縄文土器発見＝ほぼ完全形、水深６４メートル―無人潜水機が確認・滋賀

Newsfrom Japan

滋賀県は６日までに、琵琶湖の水中遺跡「葛籠尾崎湖底遺跡」（同県長浜市湖北町）で、縄文時代早期（１万１０００～１万５００年前ごろ）のものと推定される土器をほぼ完全な形で発見したと発表した。同遺跡で見つかった土器の中では最古とみられる。

県は文化庁事業の一部を受託する形で、１０月に同遺跡がある湖底を調査。４台のカメラを取り付けた無人潜水機で水深６４メートル付近の写真や動画を撮影した。湖底の地形や遺物の散布状況などが確認できる３Ｄ画像を作成し、分析したところ、高さ約２５センチの砲弾の形をした縄文土器１点を確認した。表面に連続した文様を付けた「押型文土器」の可能性があり、形状などから煮炊き用として使われていたとみられる。

近接した場所からは古墳時代中期（５世紀）の土師（はじ）器のかめ６点と、年代不明の土器１点が見つかった。県によると、このうち三つのかめは一列に並ぶように沈んでいることから、船の積み荷がまとめて落下した可能性があるという。

県は今回見つかった土器を引き揚げず、そのままの状態で保存する方針。

県文化財保護課の福西貴彦係長は「１万年以上前の土器がほぼ当時と同じ形で見つかるのは極めて珍しい。外気と遮断された水中だからこそ残ったのではないか」と話した。

琵琶湖には７８カ所の水中遺跡が点在し、葛籠尾崎遺跡は１９２４年、漁師の網に土器が掛かったことを機に発見された。同遺跡では、縄文時代早期から平安時代後期までの土器など約２００点が見つかっている。

琵琶湖の水中遺跡「葛籠尾崎湖底遺跡」で発見された縄文土器（滋賀県提供）

