中国軍機、空自機にレーダー照射＝高市首相「極めて残念」と批判―火器管制目的か、政府抗議

防衛省は７日、中国海軍の空母「遼寧」から発艦したＪ１５戦闘機が６日午後、沖縄本島南東沖の西太平洋の公海上空で、対領空侵犯措置に当たっていた航空自衛隊のＦ１５戦闘機に断続的にレーダーを照射したと発表した。空自機や隊員に被害はなかった。台湾有事を巡る高市早苗首相の発言を受けた日中間の対立がさらに深まりそうだ。

首相は７日夕、訪問先の石川県輪島市で記者団の取材に応じ、「安全な飛行に必要な範囲を超える危険な行為で極めて残念だ」と批判。「中国軍のわが国周辺海空域での動向を注視し、警戒監視活動に万全を期す」と述べた。

レーダー照射が射撃の準備段階として目標を捉える「火器管制」目的だった場合、偶発的な軍事衝突など不測の事態を誘発しかねない。外務省の船越健裕事務次官は中国の呉江浩駐日大使を同省に呼び、強く抗議した上で再発防止を厳重に要求。防衛ルートでも同様に申し入れた。中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射を防衛省が公表したのは初めて。

中国海軍の報道官は７日、日本側の発表について「事実と異なり、すぐに中傷をやめるよう求める」と非難する談話を出した。空自機が「訓練海空域で妨害を行い、飛行の安全に重大な危害を及ぼした」と主張。「必要な措置を取り、安全と合法的な権利を断固として守る」と強調した。

同省によると、６日午後４時３５分ごろまでの約３分間と、同７時８分ごろまでの約３０分間、沖縄県・沖大東島の西約２７０キロを航行していた遼寧から飛び立ったＪ１５戦闘機が、空自那覇基地から緊急発進（スクランブル）した複数のＦ１５戦闘機に対し、断続的にレーダーを照射した。目視で機体が確認できない距離からで、領空侵犯はなかった。

一般的に戦闘機のレーダーは機首に設置され、主に周囲の捜索と火器管制に使われる。同省は、今回の使用目的は不明としているが、断続的に照射が行われていることなどから、火器管制だった可能性があるとみている。

６月、自衛隊機に異常接近した中国空母「山東」搭載のＪ１５戦闘機＝６月８日（防衛省ホームページより）

