対中国、安保協力を深化＝レーダー照射「毅然と対応」―日豪防衛相

小泉進次郎防衛相は７日、オーストラリアのマールズ国防相と防衛省で会談し、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射事案などを踏まえ、安全保障協力を深化させる方針で一致した。小泉氏は「毅然（きぜん）かつ冷静に、地域の平和と安定に向けて対応を進める」と表明。マールズ氏は「大変憂慮すべき事態だ」と懸念を示し、日本と共同歩調を取る考えを伝えた。

会談後の共同記者会見で、小泉氏は「日豪は法の支配に基づく秩序を重視する」と強調。マールズ氏は台湾情勢について「現状の変更は望んでいない」と述べた。

会談では、両防衛相をトップとする「戦略的防衛調整枠組み」の設置で合意。インテリジェンス（情報活動）や宇宙・サイバーなど各分野の防衛協力を包括的に協議する司令塔と位置付ける。

豪政府による海上自衛隊の「もがみ」改良型護衛艦の導入計画を巡っては、今年度中に正式契約を結ぶ方針を改めて確認した。

マールズ氏は会談に先立つ６日、もがみ型護衛艦を建造する三菱重工業長崎造船所（長崎県）を視察。工程や技術に関して説明を受けた。

握手する小泉進次郎防衛相（右）とオーストラリアのマールズ国防相＝７日午前、防衛省

共同記者会見に臨む小泉進次郎防衛相（右）とオーストラリアのマールズ国防相＝７日午後、防衛省

