伊東市長選が告示＝過去最多の９人届け出―静岡

前市長の失職に伴う静岡県伊東市長選が７日告示され、前市長の田久保真紀氏（５５）ら過去最多となる９人が立候補を届け出た。学歴詐称疑惑で議会から２度の不信任決議を受け、失職した田久保氏の市政の是非が最大の争点となる。投開票は１４日。

市長選には、田久保氏、自民党県連の推薦を受ける元市長の小野達也氏（６２）、国民民主党県連が推薦する元市議の杉本憲也氏（４３）らが立候補した。出馬したどの候補も当選に必要な有効投票総数の４分の１に届かず、再選挙になる可能性が指摘されている。

田久保氏は市内で演説し、大規模太陽光発電所（メガソーラー）計画の阻止などに触れ、「伊東には課題が山積している。取り組んでいかなければいけない」と主張。小野氏は「経験と人脈を伊東のために生かす」と訴えた。杉本氏は「市政を正常に戻し、前に進めたい」と強調した。

５月の市長選で初当選した田久保氏は、最終学歴を東洋大卒業としていたが、７月に実際には除籍だったと公表。９月に不信任決議を受け議会を解散したが、市議選後に再び不信任を議決され失職した。

市長選に出馬の意向を示していた政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志氏（５８）は立候補を届け出なかった。

◇静岡県伊東市長選立候補者

利岡 正基 ５２ 観光協会理事 無新

石島 明美 ５８ トレーナー 無新

小野 達也 ６２ 元市長 無元

岩渕 完二 ７３ ＮＰＯ代表 無新

黒坪 則之 ６４ 会社役員 無新

杉本 憲也 ４３ 元市議 無新

田久保真紀 ５５ 前市長 無元

大野 恭弘 ５８ 元会社員 無新

鈴木奈々子 ５２ 漫画家 諸新

（届け出順）。

静岡県伊東市長選で候補者の演説を聞く市民ら＝７日、同市内

