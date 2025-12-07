「基礎研究こそ資金必要」＝ノーベル賞、北川さんが公式会見

Newsfrom Japan

【ストックホルム時事】今年のノーベル化学賞を受賞する京都大の北川進特別教授（７４）が７日午前（日本時間同日夕）、ストックホルムのスウェーデン王立科学アカデミーで公式記者会見した。北川さんは「基礎研究が成果を挙げ、活用されるには２５年ほどかかる」とした上で、長期にわたる資金的支援が必要との認識を示した。

受賞理由となった金属有機構造体（ＭＯＦ）が描かれたネクタイを締めて会見に臨んだ北川さん。日本の研究支援制度に対する認識を問われ、１０年間にわたる基金があるとしつつ、「基礎研究が成果を挙げ、社会に活用されるには２５年ほどかかる」と指摘。「基礎研究こそ長期の資金が必要だ」と訴えた。

共同受賞者の米カリフォルニア大バークレー校のオマー・ヤギー教授は「ＭＯＦによってこれまでにない方法でガスを捉え、濃縮できるようになる」とした上で、「私たちはＭＯＦの時代、ガス経済の時代に生きている」と強調した。

北川さんは会見後、時事通信の単独インタビューに応じ、「ガスのコントロール技術や臭い除去など、（ＭＯＦには）まだいろいろな使い方がある」と説明。「石油などの地下資源経済からガス経済に変われば、資源を輸入に頼る日本でもやっていけるはずだ」と話した。

スウェーデン王立科学アカデミーで記者会見する京都大の北川進特別教授＝７日、ストックホルム

スウェーデン王立科学アカデミーでの記者会見を終え、共同受賞者のオマー・ヤギー氏（右）と言葉を交わす京都大の北川進特別教授＝７日、ストックホルム

スウェーデン王立科学アカデミーで記者会見する京都大の北川進特別教授（中央）＝７日、ストックホルム

