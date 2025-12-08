他人のＸアカウントで闇バイト募集＝３カ月以上前から計画か―首都圏強盗

Newsfrom Japan

首都圏で相次いだ強盗事件を巡り、首謀者として逮捕された職業不詳、福地紘人容疑者（２６）ら４人が、他人のＸ（旧ツイッター）のアカウントで闇バイトを募集していたことが８日、捜査関係者への取材で分かった。

一連の事件が始まる少なくとも３カ月前には、強盗に関与したメンバーらのグループチャットで、実行役の選定などについてやりとりされていたことも判明。警視庁などの捜査本部は、４人が綿密に計画した上で一連の事件を首謀したとみて調べている。

捜査関係者によると、合同捜査本部が押収したスマートフォンを解析したところ、一連の事件が起きた昨年８月下旬～１０月下旬ごろ、４人がインターネット上で、他人のＸアカウントを複数回、購入した形跡が見つかった。

４人はこれらのアカウントを用い、「即日即金」「詐欺、強盗、空き巣、案件多数」などと投稿し、実行役らを募集したとみられる。

連続強盗の指示役逮捕で合同記者会見する警視庁と千葉、埼玉、神奈川各県警の幹部＝５日、東京・霞が関の警視庁

