中国空母、レーダー照射後も発着艦＝沖縄本島と南大東島間で初―防衛省

中国軍機による航空自衛隊機へのレーダー照射問題で、防衛省は８日までに、沖縄本島―南大東島（沖縄県）間の海域で、６日のレーダー照射後も中国空母「遼寧」の艦載機による発着艦を確認したと発表した。同海域での発着艦の確認は初。同省は空自機を緊急発進させるなどして、警戒監視と情報収集を進めている。

同省統合幕僚監部によると、遼寧は６日午前、沖縄本島―宮古島間を通過した後、同日午後に沖大東島西約２７０キロの海域で、遼寧から発艦したＪ１５戦闘機が、対領空侵犯措置に当たっていた空自Ｆ１５戦闘機にレーダーを照射。日本政府は直後の７日未明、外交・防衛両ルートで中国側に強く抗議した。

遼寧はその後も発着艦を続けながら、沖縄本島東側の南大東島との間を北東に進み、７日までに鹿児島・喜界島東約１９０キロの海域を東進しているのが確認された。発着艦は同日までの２日間で計約１００回に上った。

