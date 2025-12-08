スルメイカ漁獲枠、新配分案＝２４８５トン分を追加―水産庁審議会
水産庁は８日に開いた水産政策審議会（農林水産相の諮問機関）の分科会で、今季のスルメイカ漁における漁獲枠の新たな配分案を提示し、承認された。全体の漁獲枠は変更せず、国が調整用に設けている「留保」分などから計２４８５トン分を、一部の漁法や６道県に追加で割り振った。
大臣管理区分の漁法別の割り当てでは、沖合底引き網漁に４９９トン、大臣許可イカ釣り漁に２００トンを配分。想定を上回る豊漁で漁獲枠を超過し、１１月から来年３月まで漁の停止命令が出ている小型船漁への新たな追加はなかった。
知事管理区分では、全体の漁獲量に占める割合が大きく数量管理の対象だった北海道と富山県のうち、北海道に１０４９トンを配分。希望があった５県を今季は対象に加え、長崎県で５０３トン、山形県で９６トン、兵庫、鳥取、山口各県で４６トンずつこれまでの目安数量から増やす。
