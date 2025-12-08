ＮＨＫ会長に井上氏昇格＝来年１月、１８年ぶり内部出身者

Newsfrom Japan

ＮＨＫ経営委員会は８日、来年１月に任期満了を迎える稲葉延雄会長（７５）の後任に、井上樹彦副会長（６８）が昇格する人事を決めたと発表した。同２５日付で就任し、任期は３年間。井上氏は政治部出身で、正式に就任すれば約１８年ぶりの生え抜き会長となる。ＮＨＫ会長は２００８年に橋本元一氏が退任して以来、外部登用が続いていた。

ＮＨＫ会長の選任は、最高意思決定機関の経営委員会が権限を持っている。井上氏の昇格は賛成９、反対３の賛成多数で決定した。古賀信行委員長は８日に記者会見し、人選の理由について「ＮＨＫの現状に理解がある人が良いと考えた」と説明した。

井上氏は政治部長や子会社社長などを経て２３年に副会長就任。会長任命を受けて同日、「人材育成や受信料収入維持などの難題に総力戦で立ち向かう」とのコメントを発表した。

ＮＨＫは、内部登用の海老沢勝二氏や橋本氏が会長を務めた時代に職員の不祥事が続発したほか、組織の肥大化に批判が集中。橋本氏の後は経済界出身者が６人続き、受信料値下げや衛星放送削減などの改革が進められた。

井上 樹彦氏（いのうえ・たつひこ）早大一文卒。８０年ＮＨＫ入局、政治部長、編成局長、理事、放送衛星システム社長などを経て２３年２月ＮＨＫ副会長。福岡県出身。

井上樹彦 ＮＨＫ次期会長（ＮＨＫ提供）

