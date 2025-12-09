青森で震度６強＝初の「後発地震注意情報」―５０人以上けが、北海道・東北で津波観測

Newsfrom Japan

８日午後１１時１５分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、同県八戸市で震度６強、おいらせ町と階上町で震度６弱の揺れを観測した。震源の深さは５４キロ、地震の規模はマグニチュード７．５だが、「モーメントマグニチュード（Ｍｗ）」では７．４と推定される。同県や北海道、岩手県によると、計５０人以上がけがをした。

この地震は２０１１年の東日本大震災の本震（Ｍｗ９．０）と同様に、陸側プレートと海側プレートの境界で発生。気象庁は新たな大地震が発生する可能性が平常時より高まったとして、９日午前２時に「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を２２年１２月の運用開始以来、初めて発表した。

北海道から千葉県の太平洋沿岸など１８２市町村では今後１週間、大きな揺れや津波警報を受けて速やかに避難できる態勢が求められる。この情報は昨年８月に初めて発表された「巨大地震注意」の南海トラフ地震臨時情報に似ており、政府は事前の避難や交通機関の運休、学校の休校は必要ないとしている。

気象庁は、北海道と東北地方の太平洋沿岸などに一時津波警報や注意報を発令。岩手県久慈市で７０センチ、北海道浦河町で５０センチ、青森県六ケ所村や八戸市で４０センチなど、各地で津波が観測された。

青森県や北海道などによると、同県東北町の青い森鉄道乙供駅近くで国道が陥没して男性１人がけがをしたほか、青森市で起きた住宅火災で男性（６５）がやけどを負った。北海道日高町では７０代女性が避難所の駐車場で転倒し、腕を骨折する重傷を負った。東北電力ネットワークによると、青森、岩手両県で一時約４２００軒が停電した。

原子力規制庁によると、東北電力東通原発（青森県）、女川原発（宮城県）、北海道電力泊原発（北海道）は地震による異常はない。日本原燃は使用済み核燃料再処理工場（青森県）の貯蔵プールから水が約６５０リットルあふれたことを確認したが、環境への影響はないという。

震度６強＝青森県八戸市

震度６弱＝青森県おいらせ町、階上町

震度５強＝青森県野辺地町、七戸町、東北町、五戸町、南部町、むつ市、東通村、北海道函館市、岩手県軽米町、一戸町

震度５弱＝青森県三沢市、六ケ所村、五所川原市、つがる市、北海道千歳市、苫小牧市、盛岡市、岩手県二戸市、八幡平市、滝沢市、久慈市、宮城県登米市。

