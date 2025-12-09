皇后さま、６２歳に＝戦後８０年「平和の大切さ心に刻む」

Newsfrom Japan

皇后さまは９日、６２歳の誕生日を迎えられた。宮内庁を通じて文書で感想を公表。戦後８０年の今年は天皇陛下と硫黄島（東京都小笠原村）、沖縄、広島、長崎、東京都慰霊堂を訪れ戦没者を慰霊し、「今後とも永続的に平和を守っていくことの大切さを改めて深く心に刻む年になりました」と振り返った。

沖縄、長崎、都慰霊堂には長女愛子さまを伴い、戦争体験者や遺族、語り部らと交流。「戦争を知らない世代が学び、後世に伝えていくことの大切さを感じました」とつづった。その上で、世界各地で続く戦争や紛争に「深く心が痛みます」とし、「暴力や武力などの力に訴えることなく、平和を築いていくための努力を重ねていくことの大切さを切に感じています」と記した。

７月のモンゴル訪問では、抑留中に亡くなった日本人の慰霊碑を訪問。「極寒の地で故郷を思いながら亡くなった方々の苦難や悲しみに思いを馳（は）せながら、花をお供えしました」と述べた。

１月に阪神・淡路大震災３０年追悼式典に出席し、復興に深い感慨を覚えたと回想。来年、東日本大震災から１５年、熊本地震から１０年を迎えることにも触れ、「被災地の皆さんに心を寄せながら過ごしていきたい」と記した。

愛子さまは今年、能登半島地震の被災地や、初の外国公式訪問としてラオスを訪れるなど活動の幅が広がり、「一つ一つの公務に心を込めて取り組んでいます」と紹介。９月に成年式に臨んだ秋篠宮家の長男悠仁さまには「一歩一歩成長していかれることを楽しみにしています」と期待を示した。

６２歳の誕生日を前に写真撮影に臨まれる皇后さまと天皇陛下＝３日、皇居・御所（宮内庁提供）

６２歳の誕生日を前に写真撮影に臨まれる皇后さま＝３日、皇居・御所（宮内庁提供）

７月のモンゴル訪問時に、フレルスフ大統領夫妻から贈られたアルバムを見られる天皇、皇后両陛下＝３日、皇居・御所（宮内庁提供）

