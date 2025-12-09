男の子は「湊」、女の子は「翠」＝２５年生まれの赤ちゃん名前―明治安田生命

Newsfrom Japan

明治安田生命保険が９日公表した２０２５年生まれの赤ちゃんの名前調査によると、男の子は「湊（みなと、そう）」、女の子は「翠（すい）」が、いずれも初のトップとなった。前者は「船着き場」などを意味する漢字で、多くのすてきな出会いに恵まれてほしいとの願いが、後者は色鮮やかで躍動感あふれる生命力とともに上品さが込められていると、同社は説明する。

男の子は、１位の「湊」のほか、５位に「蓮（れん）」、６位に「朔（さく）」など一文字の名前が特に人気。女の子は２位が「陽葵（ひまり、ひなた）」、３位が「紬（つむぎ）」と続いた。同社は「混沌（こんとん）とした時代の中、人とのつながり・絆を大切に、健康に生きるなどの願いを感じる名前が人気だ」と分析している。

読み方では「せな」「ひなた」など、性別にとらわれない「ジェンダーレスネーム」の人気も定着している。

調査は今年で３７回目。同社の保険契約者の子や孫を対象に、今年９月までに生まれた男の子６３１２人、女の子６１９３人の名前を集計した。

性別にとらわれない「ジェンダーレスネーム」の人気も定着している（イメージ写真）

