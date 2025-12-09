ＮＨＫ「受信料減収止める」＝井上次期会長が抱負

Newsfrom Japan

ＮＨＫ次期会長に選任された井上樹彦副会長が９日、東京都内で記者会見し、「公共メディアとしての不変の使命を果たすため、人材の確保と受信料収入の下げ止まりを何としても実現する」と抱負を述べた。受信料の値下げで２０２４年度まで２年連続の赤字に陥っており、収益改善に向けて「総力戦で取り組む」と意気込みを示した。

井上氏は政治部長や編成局長、子会社社長などを歴任し、２３年から副会長として稲葉延雄会長を支えてきた。ＮＨＫ会長は０８年以降、経済界から６人続けて登用されてきたが、１８年ぶりの生え抜き会長として来年１月２５日付で就任する。

政治部の記者出身で政界との距離感が懸念されていることに対しては、「政治の圧力に屈すれば報道機関としての根幹を切り捨てることになる。ＮＨＫが信頼されるためにしっかり（中立性を）守りたい」と強調した。

記者会見するＮＨＫの井上樹彦次期会長＝９日午後、東京都渋谷区

