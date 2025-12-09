中国空母に補給艦合流＝長期行動視野か、発着艦続く―防衛省

Newsfrom Japan

中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射問題で、防衛省は９日、中国海軍の空母「遼寧」が新たに補給艦を合流させ、沖ノ鳥島（東京都）北側の海域を航行しているのを確認したと発表した。１カ月程度の長期行動が可能になったとみられ、同省は空自機を緊急発進させるなどして、警戒監視と情報収集を進めている。

同省統合幕僚監部によると、遼寧は６日午後に沖大東島（沖縄県）西約２７０キロの海域で、艦載するＪ１５戦闘機が、対領空侵犯措置に当たっていた空自Ｆ１５戦闘機にレーダーを照射。その後も艦載機による発着艦を繰り返しながら北東に進み、７日には鹿児島・喜界島東約１９０キロの海域からさらに東に進んでいた。

８日には北大東島（沖縄県）の東約４９０キロに到達し、補給艦を合流させ、南に進路を変更。９日には沖ノ鳥島（東京都）北約５００キロの海域を航行しているのが確認された。発着艦は８日までの３日間で計約１４０回に上った。

中国海軍の空母「遼寧」（中央）＝２０１８年４月（ＡＦＰ時事）

