アサヒの酒類売上高、２割強減＝１１月、システム障害の影響拡大

Newsfrom Japan

アサヒビールは１０日、１１月の酒類などの売上金額が概算で前年同月比２割強減少したと発表した。減少幅は１０月（１割弱）から拡大した。同社は、９月末に親会社でサイバー攻撃によるシステム障害が発生したことで出荷が滞っており、歳暮品も出荷制限に追い込まれたことが響いた。

アサヒを除くビール大手３社は同日、１１月のビール類（ビール、発泡酒、第三のビール）の販売実績を公表した。業界関係者の推計では、３社合計の販売数量は７％減少で、このうちビールは５％減少した。出荷日が前年同月と比べ少ないことが影響した。発泡酒は９％減、第三のビールも９％減だった。「４月に大手４社が実施した値上げにより買い控えが続いている」（同）という。

会社別では、数量ベースで公表するサッポロビールは１２％減少。前年にビール限定品を発売した反動が出た。サントリーは６％減だった。金額ベースで公表するキリンビールは１％の増加で、新商品や期間限定品が寄与した。

アサヒグループホールディングスの社旗（ＡＦＰ時事）

