旅客船の自動運航、世界初の実用化へ＝岡山・香川間で２５年度中にも―日本財団

日本財団は１０日、自動運航による定期旅客船の商用運航を、２０２５年度中にも開始すると発表した。財団によると、一般客が乗る定期旅客船が、自動運航技術で商用運航されるのは世界で初めて。不足する船員を補い、人為的ミスによる事故の減少につなげたい考えだ。

国際両備フェリー（岡山市）が岡山市と香川県小豆島の間で運航する「おりんぴあどりーむせと」に、特定条件下で完全自動運航が可能な機能を搭載。５日に「自動運航船」として初めて国の認証を取得した。１１日以降、旅客やシステム担当者が同乗する習熟運航を開始。２５年度中の本格運航開始を目指す。

センサーが周辺の状況を認識し、障害物等があれば新たなルートを自動設定し、かじやプロペラを操作する。危険発生時は手動に切り替える。同財団は２０年から自動運航船プロジェクトを開始。国内の海運や造船、通信、商社などと連携し開発を進めていた。今年度中にコンテナ船などさらに３隻の商用運航も予定している。

自動運航機能が搭載された旅客船「おりんぴあどりーむせと」＝１０日午前、岡山市中区

