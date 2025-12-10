日産、幅広い車種で運転支援＝次世代技術、日本や米国に投入

Newsfrom Japan

日産自動車は１０日、開発中の運転支援技術「プロパイロット」の次世代システムを、小型車から高級車まで幅広い車種に搭載する方針を発表した。英新興企業ウェイブ・テクノロジーズの最先端のＡＩ（人工知能）を使った自動運転技術を採用し、運転手がハンドル操作をせずに走行できる。

２０２７年度に次世代システムを載せた最初の量産車を国内で発売し、米国など海外市場にも広げる計画だ。販売不振が続く中、車両の魅力を高め、反転攻勢を目指す。

日産とウェイブは同日、次世代システム開発の協業契約を結んだ。記者会見した日産のイバン・エスピノーサ社長は「ＡＩの革新は、自動車業界の想定を超えるスピードだ」と述べ、意義を強調した。ウェイブのアレックス・ケンダル最高経営責任者（ＣＥＯ）は、日産と組むことで「世界中に自動運転の技術を届けたい」と語った。

記者会見する日産自動車のイバン・エスピノーサ社長（左）と、英新興企業ウェイブ・テクノロジーズのアレックス・ケンダルＣＥＯ＝１０日午前、東京都中央区

協業契約を結んだ日産自動車のイバン・エスピノーサ社長（左）と、英新興企業ウェイブ・テクノロジーズのアレックス・ケンダル最高経営責任者＝１０日午前、東京都中央区

