ＮＴＴ東、青森地震で鉄塔損傷＝八戸市が４８世帯に避難指示
青森県で震度６強を観測した地震で、同県八戸市のＮＴＴ青森八戸ビルに設置された高さ約７０メートルの鉄塔の柱やボルト接続部の損傷が見つかり、同市は１１日、周辺の４８世帯に避難指示を発令した。ＮＴＴ東日本によると、建物にも壁面などの損傷や水漏れがある。同社は「現在、被災状況について調査を進めている」とした上で「多大なご迷惑をおかけし深くおわび申し上げる」と陳謝した。
同市によると、ＮＴＴ側から「強い地震が来た場合には倒壊の可能性がある」との連絡があり、１１日午前０時に避難指示を発令。未明だったが、市職員と同社社員が各戸を訪問し、公民館やホテルへの避難を呼び掛けた。
青森河川国道事務所も鉄塔の損傷が確認されたことを受け、ビルの前を走る国道４５号の約１キロの区間を１１日午前０時半から全面通行止めにした。解除の時期は未定としている。
[Copyright The Jiji Press, Ltd.]