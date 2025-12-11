「村上祭の屋台行事」など追加登録＝無形文化遺産、ユネスコが正式決定

Newsfrom Japan

国連教育科学文化機関（ユネスコ）の政府間委員会は１１日、無形文化遺産に「村上祭の屋台行事」（新潟県村上市）など６件の行事や技術を追加登録すると決定した。日本の無形文化遺産登録は昨年の「伝統的酒造り」以来。

追加登録が決まったのは▽「和紙」＝越前鳥の子紙（福井県越前市）▽「山・鉾・屋台行事」＝常陸大津の御船祭（茨城県北茨城市）、村上祭の屋台行事、放生津八幡宮祭の曳山・築山行事（富山県射水市）、大津祭の曳山行事（大津市）▽「伝統建築工匠の技」＝手織中継表製作―の６件。

今回の決定は、「和紙」などの既に登録されているグループを拡張するもので、日本の無形文化遺産数は２３から変わらない。登録件数が多い日本の審査は実質２年に１度だが、「拡張提案」は例外的に審査を受けることができ、昨年に続いての登録が実現した。

日本は現在「書道」の新規登録をユネスコに提案中で、２０２６年秋ごろに可否が決まる見通し。さらに「神楽」と「温泉文化」の新規提案なども決定しており、神楽は２８年、温泉文化は３０年の登録を目指す。

新潟県村上市で行われる「村上祭の屋台行事」（文化庁提供）

福井県越前市の伝統的和紙づくり「越前鳥の子紙」（文化庁提供）

茨城県北茨城市で行われる「常陸大津の御船祭」（文化庁提供）

富山県射水市で行われる「放生津八幡宮祭の曳山・築山行事」（文化庁提供）

滋賀県大津市で行われる「大津祭の曳山行事」（文化庁提供）

さまざまな文化財建造物の畳に使用される「手織中継表」の製作風景（文化庁提供）

