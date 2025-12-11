内閣支持、微減５９．９％＝５割超が補正予算評価―時事通信世論調査

Newsfrom Japan

時事通信が５～８日に実施した１２月の世論調査によると、高市内閣の支持率は５９．９％だった。政権発足直後の支持率として１９６０年以降で２番目の高さだった１１月の調査から３．９ポイント低下した。不支持率は１３．６％だった。

支持する人が挙げた理由（複数回答可）は「リーダーシップがある」が２６．４％で最多。「首相を信頼する」２０．３％、「印象が良い」１８．２％、「政策が良い」１２．５％などと続いた。支持しない人の理由（同）は「信頼できない」５．３％、「期待が持てない」４．９％などだった。

２０２５年度補正予算案に子ども１人２万円の給付や冬場の電気・ガス料金補助が盛り込まれたことへの評価を聞くと、「評価する」の５８．４％が「評価しない」の２２．１％を大きく上回った。支持政党別で見ると、「評価する」は立憲民主党支持層でも４６．７％に上った。

衆院解散・総選挙はできるだけ早期に行われる方がいいと思うか尋ねたところ、「思う」は１９．１％にとどまった。「思わない」は４５．７％だった。「思う」は自民党支持層で２０．３％、日本維新の会支持層で１４．６％だった。

政党支持率はトップの自民が前月比０．９ポイント減の２０．９％。立民は同０．４ポイント増の４．０％で、５カ月ぶりに野党首位に返り咲いた。維新と公明党が３．６％で並び、以下、国民民主党３．４％、参政党３．０％、共産党０．９％、日本保守党０．９％、れいわ新選組０．７％、チームみらい０．４％、社民党０．２％だった。

調査は全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で行った。有効回収率は５６．６％。

衆院予算委員会に向かう高市早苗首相＝１１日午前、国会内

