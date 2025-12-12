高市首相「大臣規範」見直し検討＝パーティー自粛の基準不明―参院予算委

Newsfrom Japan

高市早苗首相は１２日の参院予算委員会で、閣僚らに大規模な政治資金パーティー開催の自粛を求める「大臣規範」に関し、具体的な基準がないとして見直しを検討していることを明らかにした。片山さつき財務相が今月に入り８００人規模のパーティーを開催したことを問題視した立憲民主党の柴慎一氏への答弁。

大臣規範は閣僚、副大臣、政務官の服務や職務を定めたもので、２００１年に閣議決定された。首相は自身の閣僚在任中の話として、大臣規範に大規模パーティーの具体的な基準がないことで「一番困った」と述べた。

柴氏は最低賃金を２０年代に全国平均１５００円へ引き上げる石破政権時代の目標堅持を訴えた。首相は「政府の役割は賃上げを継続的に事業者にしてもらえる環境を整えることだ。これまでの内閣以上に取り組みを徹底的に強化したい」とし、目標値は明示しなかった。

立民の森本真治氏は自民党派閥の裏金事件などを踏まえ「なぜ自民だけ政治とカネの問題が続発するのか」と追及。首相は「原因を端的に申し上げるのは難しい。これまでさまざまな事件を受け、できる限り改革をしてきたつもりだ」と答えた。

林芳正総務相は昨年の衆院選で自身の陣営が労務費を不適切に支払ったとされる問題について問われ、２６９人の労務費のうち１１人分で「必ずしも実態に合致しない領収書」が確認されたと説明。森本氏が具体的な説明を求めたが、林氏は「刑事告発されたという報道もあるので、控えたい」と応じなかった。

参院予算委員会で答弁する林芳正総務相（手前）＝１２日午前、国会内

会談に臨む自民党の磯崎仁彦参院国対委員長（右）と立憲民主党の斎藤嘉隆参院国対委員長＝１２日午後、国会内

参院予算委員会で質問する立憲民主党の柴慎一氏＝１２日午前、国会内

参院予算委員会で、会話する高市早苗首相（左）と片山さつき財務相＝１２日、国会内

