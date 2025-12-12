「大変な栄誉」「実感湧いた」＝授賞式明け会見―坂口さんと北川さん

Newsfrom Japan

【ストックホルム時事】ノーベル賞授賞式から一夜明けた１１日午後（日本時間同日深夜）、生理学・医学賞の大阪大・坂口志文特任教授（７４）と化学賞の京都大・北川進特別教授（７４）がストックホルム市内で記者会見した。受け取ったメダルを披露した２人は、改めて「大変な栄誉」（坂口さん）「実感が湧いた」（北川さん）と述べた。

グスタフ国王からメダルを手渡された瞬間を振り返り、坂口さんは「国王や選考委員、（家族など）長旅を経て来てくださった会場の人たちに感謝の気持ちを持った」と明かした。北川さんは「国王と握手する時にメダルを落とさないか心配だった」と笑いを誘った後、「みんなの前で一礼した時は感慨深いものがあった」と語った。

その後行われた晩さん会では、「いろいろなアルコールを少し飲み、雰囲気などを楽しませてもらった」（坂口さん）、「隣のビクトリア皇太子といろいろな話ができた」（北川さん）という。

１０月の受賞発表から慌ただしい日々を送った２人。帰国後について「滞っている仕事を仕上げないと」「一つ一つこなしていくことが必要」と口をそろえた。

子どもたちへのメッセージを求められると、坂口さんは「何でもいいので、自分が１番やりたいことを続けることでしか成長は生まれない」と強調。北川さんも同調した上で、親に対し「子どもの自由な発想を阻害しないよう、見守る方が良い」と付け加えた。

ノーベル賞授賞式から一夜明け、授与されたメダルを手に撮影に応じる京都大の北川進特別教授（左）と大阪大の坂口志文特任教授＝１１日、ストックホルム

ノーベル賞授賞式から一夜明け、記者会見で笑顔を見せる京都大の北川進特別教授（左）と大阪大の坂口志文特任教授＝１１日、ストックホルム

