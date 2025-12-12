犯罪被害者支援条例、１０００自治体に＝見舞金制度も普及―２５年白書

Newsfrom Japan

政府は１２日、２０２５年版の犯罪被害者白書を閣議決定した。白書によると、被害者支援を目的とした条例を定めた市区町村数と見舞金制度を設けた市区町村数が、ともに初めて１０００を超えた。

経済的負担の軽減や対応窓口設置など、総合的な支援を盛り込んだ条例がある市区町村は、２５年４月時点で１０８３と前年同時期比で２３６増えた。宮城や兵庫など１５府県で制定率が１００％だった一方で、岩手や愛知など１３都県では依然３割を下回っている。

政令市では２０のうち１８で条例が制定され、未整備なのは福岡市と北九州市。都道府県は全て条例が設けられている。

犯罪被害者や遺族の経済的負担を軽減するための見舞金制度があるのは、２５年４月時点で、２３都県（前年同時期比２増）、２０政令市（同３増）、１０９９市区町村（同２３６増）。警察庁は引き続き、全国的に同水準の支給制度が導入されるよう求めていく方針だ。

