日米防衛相、対中連携で一致＝レーダー照射巡り電話協議

Newsfrom Japan

小泉進次郎防衛相は１２日、ヘグセス米国防長官と電話で会談し、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射を受け、日米間で緊密に意思疎通し、連携していくことで一致した。両氏は中国軍とロシア軍の爆撃機による日本周辺での共同飛行を含め、中国の動向について深刻な懸念を表明した。

レーダー照射後、日米の防衛担当閣僚による協議は初めて。会談は約４０分間行われた。両氏は、中国の行動は地域の平和と安定に資するものではないとの認識を共有。年明けに米国での対面会談を調整することも申し合わせた。

小泉氏はこの後の記者会見で「日米同盟の抑止力・対処力を一層強化していく」と強調。「国際社会に対してわが国の立場や考えを適時適切に発信し、中国側には再発防止を厳重に求めていく」と語った。

米国防総省は「両氏が日米同盟の重要性を再確認し、アジア太平洋地域における侵略の抑止に対する両国の決意を改めて表明した」と発表。電話会談では日本の防衛費増額についても話し合ったと説明した。

記者会見する小泉進次郎防衛相＝１２日午前、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]