期限付きおこめ券、４７７円で販売＝通常５００円から値下げ―全米販

全国米穀販売事業共済協同組合（全米販）は１２日、地方自治体向けの期限付きおこめ券について、１枚当たり通常５００円の販売価格を一律４７７円とする方針を明らかにした。可能な限り経費を抑制し、販売価格を引き下げたという。１２月下旬以降、発送する。

もう一つの発行元である全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）も１１日、利益を上乗せせず、通常の５００円よりも十数円程度安く自治体に販売する見通しを示していた。おこめ券のシェアは全米販が８割を占める。

鈴木憲和農林水産相は１２日の閣議後記者会見で、「全農、全米販ともにできる限り経費を抑制し、国民が活用しやすいよう工夫している」と述べた。おこめ券は４４０円分のコメなどの購入に使え、通常は贈答用。販売価格との差額６０円分が印刷費用や利益などとなっている。

全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）が臨時で発行する「おこめ券」の表面（写真上）と裏面（同会提供）

