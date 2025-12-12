北海道・東北に一時津波注意報＝青森沖震源、最大震度４―気象庁

Newsfrom Japan

１２日午前１１時４４分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、最大震度４の揺れが北海道函館市や青森県八戸市、盛岡市、宮城県登米市、秋田県北秋田市など５道県３８市町村で広く観測された。気象庁は北海道太平洋沿岸中部と青森県太平洋沿岸、岩手、宮城両県に津波注意報を出し、午後２時５分にすべて解除。北海道えりも町と八戸市で２０センチの津波を観測した。

震源の深さは１７キロ、地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は６．９と推定される。８日深夜に起きた最大震度６強（Ｍ７．５）の地震の東方に位置し、同様に陸側プレートと海側プレートの境界で発生した。

８日の地震では津波警報・注意報が一時出されたほか、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が初めて発表された。

気象庁の清本真司地震津波対策企画官は記者会見し、この注意情報で想定する後発地震はＭ８級以上なので該当せず、発表期限も１６日午前０時のまま延長しないと説明。その上で「青森県東方沖では地震活動が活発に続いており、引き続き震度６強以上の揺れや津波に注意してほしい」と話した。

