今年の漢字は「熊」＝各地で出没、被害―京都・清水寺

Newsfrom Japan

２０２５年の世相を表す「今年の漢字」に「熊」が選ばれ、京都市東山区の清水寺で１２日、森清範貫主が揮毫（きごう）した。全国各地で「熊」の被害が相次ぎ、国民の関心と不安が集中したことなどを反映した。今年の漢字で「熊」が選ばれたのは初。

公益財団法人「日本漢字能力検定協会」（同市）が毎年公募しており、今年で３１回目。インターネットやはがきなどで１１月から応募を受け付け、票数の最も多かった字が選ばれた。

応募総数は１８万９１２２票で、「熊」は２万３３４６票だった。和歌山県白浜町のテーマパークからパンダ（熊猫）が中国へ返還されたことなども理由に挙がった。

森貫主は「熊」が選ばれたことに対し「報じられていたので、印象は大きかったと思う」と述べた上で、「地球の環境が変わってきた。われわれの身の回りに迫ってきていることを実感した」と話した。

２位は「米」で、昨年から続く米価格の高騰や備蓄米の放出、米国のトランプ大統領の相互関税による混乱などから２万３１６６票を集めた。３位は初の女性首相に高市早苗氏が就任したことなどを受けて「高」が選ばれ、１万８３００票だった。

揮毫された漢字は２２日まで清水寺で一般公開され、２３日からは漢字ミュージアム（同市）に展示される。

２０２５年の「今年の漢字」に選ばれた「熊」を揮毫（きごう）する清水寺の森清範貫主＝１２日午後、京都市東山区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]