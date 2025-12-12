がんパネル検査、早期が有効＝４人に１人が適合薬―京大病院

Newsfrom Japan

がん細胞の遺伝子変化を調べる「がん遺伝子パネル検査」について、京都大病院は１２日までに、治療開始前に検査を実施した場合、４人に１人が適合する薬の投与を受けられたとする研究結果を発表した。

パネル検査は、血液やがん組織のＤＮＡを取り出し、数十～数百種類の遺伝子変異を解析する。有効な治療の選択肢が限られる患者などが対象で、検査結果を基に専門家会議が使える薬の有無を検討し、主治医に助言する。２０１９年に公的医療保険が適用され、１０万人以上が検査を受けている。

同病院は２１年以降、消化器や肺、乳がんなどに罹患（りかん）した１７２人を追跡調査。厚生労働省の資料では、抗がん剤などの標準的な治療後にパネル検査を受けても、全身状態の悪化などでその後治療を受けることができた患者は８．２％にとどまったが、今回の研究では２５％（４３人）に上った。身体に負担が掛かる抗がん剤などの投与前で、症状が安定していたためとみられる。

また、パネル検査を実施した患者のうち、有効な薬の投与を受けられた人は、投与に至らなかった人と比べ死亡リスクが４１％低下した。がんの悪化リスクも大きく減少していた。

京都大病院＝京都市左京区

