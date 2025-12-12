ラピダスに京セラ、富士フなど出資＝半導体国産化、国内企業の支援拡大

Newsfrom Japan

次世代半導体の量産を目指すラピダス（東京）に対し、京セラや富士フイルムホールディングス（ＨＤ）などが新たに出資を検討していることが１２日、分かった。政府が推し進める先端半導体の国産化に対する国内企業の支援が拡大する。ラピダスは今年度中に約１３００億円の民間出資を集める計画。資金調達に一定のめどが付きそうだ。

京セラと富士フイルムＨＤの他、ホンダや富士通、キヤノンも新たに株主に加わる方向で検討しているもようだ。ラピダスの北海道の工場へ半導体材料を輸送している長瀬産業や、半導体業界向けソフトウエアを手掛けるアルゴグラフィックスも出資を検討しているとみられる。

金融機関では既に出資している三菱ＵＦＪ銀行に加え、三井住友銀行とみずほ銀行、日本政策投資銀行が合計で最大２５０億円を出資する。地方銀行では、北洋銀行と肥後銀行も出資を検討しているもようだ。

ラピダスのロゴマーク

