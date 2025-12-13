中国、「軍国主義の復活」日本けん制＝南京事件８８年で追悼式典

Newsfrom Japan

【南京時事】旧日本軍による南京事件から８８年を迎えた１３日、中国江蘇省南京市の大虐殺記念館で国家追悼式が開かれた。式典に出席した石泰峰共産党中央組織部長は演説で「軍国主義を復活し、戦後の国際秩序に挑戦し、世界の平和・安定を損なういかなるたくらみも決して容認しない」と述べ、日本の右傾化を念頭にけん制した。

中国は２０１４年からこの日を「国家哀悼日」に指定し、毎年追悼式を開催している。習近平政権が今年を「抗日戦勝８０周年」と位置付けているのに加え、高市早苗首相の台湾有事発言に中国側が強く反発する中での式典開催となった。

石氏は９月３日に行われた「抗日戦勝８０周年」記念の軍事パレードにおける習国家主席の発言に言及した上で「歴史をかがみに未来を切り開く」と強調。昨年の追悼式では党幹部が対日関係について「平和共存」「互恵協力」などと言及したが、今年は前向きな文言は消え、日中関係の冷え込みをうかがわせた。

１３日、中国江蘇省南京市の大虐殺記念館で開かれた南京事件８８年の国家追悼式

