木原官房長官、拉致問題解決へ決意＝「歴史ではなく現在進行形」

政府は１３日、北朝鮮による日本人拉致問題に関するシンポジウムを東京都内で開いた。拉致問題担当相を務める木原稔官房長官は「拉致問題は決して過去の歴史上の問題ではなく、今すぐ解決すべき現在進行形の問題だ」と指摘。「高市早苗首相の下であらゆる手段を尽くす。私が最後の担当相になる」と改めて強調した。

拉致被害者家族連絡会（家族会）の飯塚耕一郎事務局長は「拉致問題と核・ミサイル問題を切り離し、拉致問題最優先で進めるべきだ」と主張。自身が１歳の時に拉致された母の田口八重子さん＝拉致当時（２２）＝と再会させてほしいと訴えた。

閉会後、家族会の横田拓也代表は記者団に、首相が解決に向けて「手段を選ぶつもりはない」と語ったことに触れ、「勇気と力をもらった。日朝首脳会談につなげてほしい」と話した。

シンポジウムは１０日からの「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に合わせて開催された。

北朝鮮による拉致問題に関するシンポジウムであいさつする木原稔官房長官＝１３日午後、東京都千代田区

北朝鮮による拉致問題に関するシンポジウムであいさつする家族会代表の横田拓也さん＝１３日午後、東京都千代田区

北朝鮮による拉致問題に関するシンポジウムを終え、取材に応じる家族会代表の横田拓也さん（左）と事務局長の飯塚耕一郎さん＝１３日午後、東京都千代田区

