商業施設で２人刺される＝意識あり、男逃走―福岡

１４日午後５時すぎ、福岡市中央区地行浜の商業施設で、「女性が刺されている」と１１９番があった。福岡県警中央署によると、２０代女性と４０代男性が背中などを刃物のような物で刺され病院に搬送された。いずれも意識はある。

刺したとみられる６０代ぐらいの男が現場から逃走。女性は「男とは面識がない」と話しているといい、同署は２人が無差別に襲われた可能性もあるとみて殺人未遂容疑で行方を追っている。

搬送されたのは岡山県倉敷市の女性会社員（２７）と福岡市中央区の男性会社員（４４）。女性は商業施設に隣接するみずほペイペイドーム福岡で行われていたイベントの客で、男性は商業施設内に劇場があるアイドルグループ「ＨＫＴ４８」のスタッフという。

女性は背中に、男性は胸にそれぞれ１カ所傷を負った。同署に対し、女性は商業施設内で刺されたと説明。男性はドーム駐車場のエレベーターホールで、関係者以外立ち入り禁止だと男を注意したところ、無言で刺されたと話している。

男は身長約１６０センチで、上下黒色の衣服を身に着け、黒の帽子、眼鏡、白のマスクを着用していた。

福岡県警察本部

