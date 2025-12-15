ドーム球場付近で２人刺される＝殺人未遂容疑で３０歳男逮捕―福岡県警

Newsfrom Japan

１４日午後５時すぎ、福岡市中央区地行浜のみずほペイペイドーム福岡付近で、「女性が刺されている」と１１９番があった。警察官らが駆け付け、背中などを刺されていた４０代と２０代の男女が病院に搬送されたが、いずれも命に別条はなかった。福岡県警は１５日、男性への殺人未遂容疑で、無職山口直也容疑者（３０）＝同県糸島市前原東＝を逮捕した。

「殺そうと思って刺した」と容疑を認め、女性襲撃への関与もほのめかしているといい、県警は動機解明を急ぐ。

逮捕容疑は１４日午後５時ごろ、ドーム駐車場のエレベーターホール付近で、隣接する商業施設内の劇場を中心に活動するアイドルグループ「ＨＫＴ４８」の男性スタッフ（４４）＝福岡市中央区＝の胸を刃物で刺し、殺害しようとした疑い。

県警によると、男性がエレベーターホールにいた山口容疑者に「関係者以外立ち入り禁止だ」などと注意したところ、無言で刺されたという。

直後に商業施設内で、岡山県倉敷市の女性会社員（２７）も後ろから背中を刺された。女性はドームで行われていたイベントの客で、山口容疑者とは「面識がない」と話している。

山口容疑者は事件後、現場から逃走したが、１５日未明に福岡市に隣接する春日市のコンビニの公衆電話から「事件の男を見た」などと１１０番。警察官が駆け付けて身柄を確保し、任意で事情を聴いていた。

みずほペイペイドーム福岡＝２０２４年８月、福岡市中央区

