上野の双子パンダ、中国返還＝来年１月、国内飼育ゼロに―東京都

東京都は１５日、上野動物園（台東区）の双子のジャイアントパンダ、「シャオシャオ」（雄）と「レイレイ」（雌）について、２０２６年１月下旬に中国へ返還すると発表した。中国側との協定で、同年２月が返還期限となっていた。２頭が中国に引き渡された後、国内で飼育されるパンダはゼロになる見通し。

パンダが初めて来日したのは１９７２年。日中国交正常化を記念し、「カンカン」（雄）と「ランラン」（雌）が上野動物園に来園した。上野ではパンダが死んで不在となった時期もあったが、和歌山県白浜町のレジャー施設「アドベンチャーワールド」などを含めると、日本国内での飼育は半世紀以上にわたって続いてきた。

返還されるシャオシャオとレイレイは２０２１年に上野動物園で誕生。都と中国野生動物保護協会が締結した協定に基づき、日中共同の繁殖研究が行われてきた。日本国内で生まれたパンダも所有権は中国側にある決まりだ。

国内飼育のパンダのうち、アドベンチャーワールドの４頭が２５年６月に返還。残りは上野動物園の２頭のみになっていた。

２歳の誕生日を迎えた双子のジャイアントパンダのシャオシャオとレイレイ＝２０２３年６月、東京都台東区の上野動物園

竹を食べるジャイアントパンダのレイレイ＝１１月２８日、東京都台東区の上野動物園（ＥＰＡ時事）

