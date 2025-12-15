中国、台湾顧問の元統合幕僚長に制裁＝「独立勢力と結託で懲罰」

Newsfrom Japan

【北京時事】中国外務省は１５日、自衛隊制服組トップの統合幕僚長を務めた岩崎茂氏に対し、入国禁止などの制裁を科すと発表した。岩崎氏は今年３月から、台湾行政院（内閣）の政務顧問を務めている。「反外国制裁法」に基づく措置で、即日実施する。

発表によると、岩崎氏が「公然と『台湾独立』勢力と結託し、中国の主権と領土の一体性に重大な損害を与えた」という。香港、マカオを含む中国への入国を禁じるほか、中国国内の団体や個人との交流や取引も禁止する。中国国内に資産があれば凍結する。

中国外務省の郭嘉昆副報道局長は同日の記者会見で「（政務顧問就任に対し）何度も日本側に強く抗議した」と説明。しかし、岩崎氏は悔い改めるどころか、台湾側と結託して中国を挑発したことから、「懲罰を加えた」と主張した。

中国の習近平政権は、高市早苗首相の台湾有事に関する発言に強く反発。国民に日本への渡航を控えるよう呼び掛けるなど、報復に乗り出している。岩崎氏への制裁も、対抗措置の一環の可能性がある。

岩崎氏は航空幕僚長を経て、２０１２年に統合幕僚長に就任。１４年まで、沖縄県尖閣諸島の国有化を機に中国側が高めた軍事的緊張に自衛隊トップとして対処した。

中国は今年９月には、石平参院議員（日本維新の会）が「台湾や釣魚島（尖閣諸島の中国名）、歴史問題などで誤った言論を拡散し、公然と靖国神社を参拝した」として、同様の制裁を科した。

木原稔官房長官は１５日の記者会見で、「中国側が自らと異なる立場や考え方を威圧するかのような一方的措置を日本国民に取ることは遺憾だ」と述べた。

自衛隊制服組トップの統合幕僚長を務めた岩崎茂氏＝２０１３年４月、東京都新宿区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]