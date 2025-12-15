盗難車で暴走の男再逮捕＝危険運転致死容疑など、氏名も公表―足立１４人死傷・警視庁

Newsfrom Japan

東京都足立区梅島で盗難車が暴走し１４人が死傷した事故で、赤信号を無視し、女性をはねて死なせたなどとして、警視庁交通捜査課は１５日、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、職業不詳横尾優祐容疑者（３７）＝同区六月＝を再逮捕した。黙秘しているという。

同庁は事故当日、現場に盗難車を乗り捨て自宅に戻っていた同容疑者を窃盗容疑で逮捕。刑事責任が問えるか慎重に判断する必要があるとして氏名を非公表としていたが、通院先の意見などを踏まえ公表した。

逮捕容疑は１１月２４日午後０時半ごろ、足立区梅島の国道で、横断歩道を歩いていたフィリピン国籍のテスタド・グラディス・グレイス・ロタキオさん（２８）をはねて死亡させ、逃走した疑い。

同課によると、横尾容疑者は赤信号を無視し、時速約７０キロで横断歩道に進入。直前にアクセルを踏み込んだとみられ、はねられたテスタドさんは約１５メートル飛ばされた。

横尾容疑者は事故の約２時間前に足立区の自動車販売店で車を盗んだ。その後、北上して埼玉県草加市のガソリンスタンドに立ち寄るなどし、同区内に戻ったところでパトカーに見つかった。停止を求められたが応じず、赤信号を２度無視して約４００メートル逃走した後、同日午後０時半ごろに事故を起こした。同容疑者はこれまでの調べに「捕まりたくなかったので逃げた」などと話している。

横断歩道でテスタドさんを最初にはねた後、歩道上を走行して男性（８１）＝死亡＝らを次々とはねた。さらに、車道に戻ってトラックへの玉突き事故を起こすなどし、１０～７０代の男女１２人が重軽傷を負った。

暴走し１４人が死傷した事故を起こした盗難車。横断歩道や歩道上で次々と歩行者らをはねた後、車道に戻ってトラックなどへの玉突き事故を起こして停止した＝１１月２４日、東京都足立区

