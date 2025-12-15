「被侵略国」へ武器輸出検討＝自民、５類型撤廃で論点提示―与党協議初会合、２月にも提言

Newsfrom Japan

自民党と日本維新の会は１５日、防衛装備移転三原則の運用指針見直しを巡り、実務者協議の初会合を国会内で開いた。装備品の輸出を救難や輸送などに限る「５類型」を撤廃し、品目や輸出先を広げる方向性を共有。自民は「被侵略国」や戦闘中の国への武器輸出の可否を項目に含む論点整理を提示した。

会合にはそれぞれの党で安全保障調査会長を務める自民の小野寺五典元防衛相、維新の前原誠司元外相らが出席した。両党は来年２月にも与党としての提言を政府に出す考えだ。

自民の論点整理は、輸出できる装備品の範囲に関して精査し、相手国として「被侵略国」や「現に戦闘が行われている国」を認めるかどうか検討することを課題に挙げた。現行の指針はこうした国への殺傷能力のある装備品輸出を禁じている。

５類型見直しの背景として、同志国連携や継戦能力、防衛産業基盤の強化の必要性を指摘。装備移転により紛争を助長しないよう、厳格な審査や適正な管理に関する手続きの整備も論点に挙げた。

「５類型」撤廃に関する与党協議に臨む自民党の小野寺五典安全保障調査会長（中央右）と日本維新の会の前原誠司安全保障調査会長（同左）＝１５日午後、国会内

「５類型」撤廃に関する与党協議に臨む自民党の小野寺五典安全保障調査会長（右）と日本維新の会の前原誠司安全保障調査会長＝１５日午後、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]